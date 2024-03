Prinz Edward und Herzogin Sophie: Die "Geheimwaffen" des Königs

Vor allem Camilla habe jüngst deutlich mehr Termine wahrgenommen als eigentlich in ihrem Kalender gestanden hätten, berichtete die Sun. Aber auch die Queen braucht Erholung. Sie werde in Bälde zu einem Auslandsurlaub aufbrechen, wusste das Blatt zu berichten. Das jedoch führt zu neuen Sorgen. Die Royals-Expertin Ingrid Seward sagte der Sun: "Dies wird die Frage aufwerfen, wer in einer so entscheidenden Zeit, in der so viele wichtige Royals außer Gefecht sind, das Sagen hat."

Edward und Sophie beliebt

Dass sie sich nun vermehrt beweisen müssen, schade Edward und Sophie nicht, so der britische Autor und Historiker Gareth Russell. Er denkt, dass die Unterstützung der Gesellschaft für das Paar "immer größer wird". Im Gespräch mit GB News gab er an: "Früher, in der Mitte und am Ende der Regierungszeit von Queen Elizabeth II., hätte man dasselbe über Familien Kent und Gloucester sagen können. Alle vier standen ohne viel Aufsehen in der Öffentlichkeit. Die Edinburghs gehören, wenn man so will, zur selben Sorte." Edward und Sophie würden trotz ihrer zurückhaltenden Art vom Volk gemocht werden. "Auch wenn sie nicht so viel Aufmerksamkeit in den Medien erhalten wie viele der berühmteren Royals, ist die öffentliche Meinung und die öffentliche Zustimmung für den Herzog und die Herzogin von Edinburgh konstant hoch und wird immer höher", so Russell über Edward und Sophie. Das britische Nachrichtenportal Express.co.uk bezeichnete sie gar als "Geheimwaffen" der Royals. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Louise und James, die beide ebenfalls nicht im Rampenlicht stehen.