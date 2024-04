Co-Star über Keanu Reeves' verantwortungsloses Verhalten nach Unfall am Set

Schauspieler Keanu Reeves soll im Jänner auf Krücken angewiesen gewesen sein, weil er sich am Set die Kniescheibe gebrochen habe, behauptet sein "Good Fortune"-Co-Star Aziz Ansari .

Auf einem Event in Las Vegas enthüllte der Schauspieler über den Vorfall: "Ich weiß nicht, ungefähr 15 Tage nach Beginn der Dreharbeiten dachte ich mir: 'Hey, entspann dich doch mal für 15 Minuten in deiner Umkleidekabine.' Und er [Reeves] stolperte über einen Teppich. Er sagte: 'Aah, mein Knie.'"

Ansari sagte, dass Reeves "so ein Trottel" gewesen sei, als sich der Unfall ereignete, und fügte hinzu, dass "er immer noch alles gefilmt hat, bis auf einige Szenen, in denen er Salsa tanzen musste".

Seine Gesundheit scheint für den Action-Star aber nicht oberste Priorität zu haben. Reeves soll darauf verzichtet haben, direkt nach dem Unfall medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Laut Ansari habe der "Matrix"-Star einfach weitergearbeitet.

Reeves soll darauf bestanden haben, den Dreh durchzuziehen. "Er meinte: 'Ich werde es tun.' Wir sagten: 'Keanu, beruhige dich. Wir tanzen Salsa, sobald dein Knie geheilt ist.'"

Ein derartiges Verhalten sei laut Ansari nichts Neues. Reeves sei stark genug, um "nicht ins Krankenhaus gehen oder so" zu müssen, meinte sein Co-Star. "Er hat diese "Wick"-Filme gemacht, das ganze "Matrix"-Zeug", so Ansari. "In 'Speed' hat er tatsächlich versucht, den Sprung vom Auto zum Bus zu schaffen. Sie haben die Einstellung nicht verwendet, aber er hat es getan", fügte Ansari hinzu.