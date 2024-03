Stars, die mit Filmrollen ihre Körper für immer ruinierten

Russell Crowe

Die Gründe für seine Verletzungen liegen vor allem in der Intensität seiner Rollen. Er fühle sich "physisch verpflichtet", seine eigenen Stunts zu machen, so Crowe. In "Mystery, Alaska" war Crowe 12 bis 14 Stunden am Tag auf Schlittschuhen unterwegs, in "Cinderella Man" trainierte er sich zu einem echten Schwergewichtsboxer und in "Robin Hood" waren umfangreiche Stunts zu sehen. Einmal wurde er sogar während der Vorbereitungen auf einen Film verletzt, den er letztlich nie drehte. Die meisten von Crowes Verletzungen sind auf seine wohl bekannteste Rolle zurückzuführen: "Maximus" in Ridley Scotts "Gladiator". In einer Folge von "Inside The Actors Studio" sprach der Schauspieler über die vielen Belastungen, die er am Set einstecken musste: unter anderem Hautverfärbungen, angeschwollene Knie, Narben, Rückenprobleme, eine angeknackste Rippe und die bereits erwähnten Achillessehnenrisse.