Victoria Beckham feiert 50er mit Superstars: Nicola Peltz in Rechtfertigungsnot

Das ehemalige "Spice Girl" Victoria Beckham wurde am 17. April 50 Jahre alt. An ihrem runden Geburtstag ließ sich ihr Ehemann David Beckham nicht lumpen. Er überraschte seine Liebste mit einem ziemlich verschwenderischen Ausflug via Privatjet nach Südfrankreich. Hier wurde im engsten familiären Kreis an der französischen Riviera in einem Nobel-Restaurant gespeist.