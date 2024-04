Prinzessin Charlotte und Tochter von Pippa Middleton haben besondere Gemeinsamkeit

Die Cousinen Charlotte und Grace haben eine besondere Gemeinsamkeit: Ihr zweiter Vorname ist Elizabeth. Ein Name, der in der Familie Middleton Tradition hat: sowohl Carole als auch Kate tragen ihn ebenfalls.

Mit vollem Namen heißt die kleine Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana. Die Vornamen können als Hommage an Williams Vater König Charles und auch an die verstorbene Urgroßmutter des Mädchens, Königin Elizabeth II. sowie an Williams 1997 verstorbene Mutter Diana gesehen werden.