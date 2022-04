Brisante SMS: Mordphantasien über Heard belasten Depp vor Gericht

Audio-Aufnahmen könnten Heards Gewalt gegen Depp bezeugen

Auch die Paartherapie, der sich Heard und Depp unterzogen, als sie noch verheiratet waren, wird wohl wieder Thema werden vor Gericht werden.

Bereits 2020 waren Audioaufzeichnungen von einer Paar-Therapie veröffentlicht worden, in denen Heard zugibt, Depp geschlagen zu haben. Die britische Mail Online veröffentlichte damals einen Mitschnitt, den Heard selbst während einer Therapiesitzung mit Johnny Depp mit ihrem Handy angefertigt haben soll. Insgesamt habe Schauspielerin mehrere der zweistündigen Konsultationen aufgenommen. Dort wurden nicht nur die Eheprobleme des Paares, sondern offenbar auch die vermuteten Gewaltausbrüche thematisiert. Zu Ungunsten von Heard, die zuzugeben scheint, ihrem damaligen Mann gegenüber gewalttätig geworden zu sein.

So wirft Depp ihr in der Aufnahme vor, ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben - etwas, das Heard zu relativieren versucht. "Sorry, dass ich dir keine richtige Ohrfeige verpasst habe [...]. Ich weiß nicht mehr genau, welche Handbewegung ich gemacht habe, aber es war eine Ohrfeige und kein Faustschlag", ist mutmaßlich von der aufgebracht klingenden Schauspielerin zu hören.

In einem weiteren Mitschnitt geht es um Gegenstände, die sie geworfen haben soll. Depp sagt, er sei "nicht derjenige, der Töpfe schmeißt", woraufhin Heard antwortet: "Nur, weil ich Töpfe und Pfannen werfe, heißt das nicht, dass du jederzeit an meine Tür klopfen kannst."

Johnny Depp habe dann, der Aufnahme zufolge, aus Angst das Haus verlassen. "Ich bin letzte Nacht gegangen, weil ich den Gedanken an noch mehr Gewalt, die wir uns antun, nicht ertragen konnte. Hätten wir weitergemacht, hätte es verdammt schlimm geendet. Schatz, ich hab dir das schon mal gesagt, ich habe schreckliche Angst, dass wir gerade der Schauplatz eines Verbrechens sind", erklärt er. Für Heard dem Vernehmen nach unverständlich, wiederholt bezeichnet sie ihn deswegen als "Baby".

Die zerrüttete Beziehung und darauffolgende Scheidung scheinen dem "Fluch der Karibik"-Star zudem deutlich mehr zugesetzt zu haben, als nach Außen ersichtlich schien. In einer der Sitzungen macht Depp ein emotionales Liebesgeständnis. "Ich liebe dich. Und ich will dich nicht verlassen, ich will mich nicht trennen. Ich will keine Scheidung. Ich will dich nicht aus meinem Leben haben, alles was ich möchte, ist Frieden. Aber wenn die Dinge gewalttätig werden, müssen wir uns trennen", ist von Johnny Depp zu hören. Heard indes versteht den Wunsch ihres damaligen Ehemanns zwar, kann dem allerdings nicht entsprechen: "Ich kann dir nicht versprechen, nicht wieder gewalttätig zu werden. Verdammt, manchmal bin ich so wütend, da drehe ich einfach durch!"

Johnny Depp und Amber Heard lernten sich am Set von "The Rum Diary" kennen und begannen 2012, kurz nach Depps Trennung von Langzeit-Partnerin Vanessa Paradis, eine Beziehung miteinander. 2015 gaben sich die beiden das Ja-Wort, die Ehe hielt allerdings nur kurz. Depp hat Heard wegen Verleumdung auf 50 Millionen Dollar verklagt - nun streitet sich das Ex-Paar vor Gericht weiter.