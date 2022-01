Missbrauchsvorwürfe gegen Chris Noth: Gibt ihm Ehefrau Tara noch eine Chance?

Mehrere Frauen beschuldigten den "Sex and the City"-Darsteller Chris Noth kurz vor Weihnachten zum Teil schwerer sexueller Übergriffe. Während sich bereits seine "And Just Like That..."-Co-Stars Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis von ihm distanzierten, soll laut Page Six auch seine Ehe mit Tara Wilson auf der Kippe zu stehen. Nun wurden die beiden das erste Mal seit dem Skandal wieder öffentlich gesichtet.

Chris Noth: Gibt ihm Tara Wilson noch eine Chance?

Das US-amerikanische Promiportal berichtete unter Berufung auf Insider, dass Noths Frau, die kanadische Schauspielerin Tara Wilson, ihren Ehering abgelegt haben soll. Der "Sex and the City"-Star lebe derzeit in New York City, während seine Frau in Los Angeles ist. "Tara ist aufgebracht und die Dinge hängen am seidenen Faden", behauptete eine anonyme Quelle. "Sie will nur die Kinder beschützen. Das ist ihre oberste Priorität", so der Insider über Noths Ehefrau. Trotz der angeblichen Ehe-Probleme wurde das Paar jetzt gemeinsam gesichtet.