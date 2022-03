Missbrauchsskandal: Übernimmt Prinz Charles die Zahlung für Prinz Andrew?

Prinz Andrew erzielte im Missbrauchsverfahren in New York eine außergerichtliche Einigung mit der Klägerin Virginia Roberts Giuffre. Die US-Amerikanerin warf dem Prinzen vor, sie vor rund 20 Jahren als 17-Jährige mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Sie sei vom US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein und dessen Ex-Partnerin Ghislaine Maxwell dazu gezwungen worden. Andrew wies die Vorwürfe kategorisch zurück.

Es wurde ein finanzieller Deal erreicht, der den in Ungnade gefallenen Royal wohl unter anderem davor bewahrte, vor Gericht aussagen zu müssen. Doch für die vereinbarte Summe soll nun angeblich großteils Andrews Bruder Prinz Charles aufkommen.

Prinz Andrew: Wird Prinz Charles die Einigungszahlung übernehmen?

Angeblich wurde sich darauf geeinigt, dass Prinz Andrew umgerechnet einen Betrag zwischen 8 und 14,5 Millionen Euro an die Klägerin auszahlen müsse. Wie die britische Zeitung The Sun berichtete, hätte der 62-Jährige zehn Tage für die Auszahlung der Entschädigungssumme Zeit. Dazu sei der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. Medienberichten zufolge momentan jedoch nicht in der Lage.