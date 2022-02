Prinz Andrew wird 62 Jahre alt: Vom "Partyprinz" zum Angeklagten

Ob dem Prinzen daher an seinem Geburtstag zum Feiern zumute sein wird, darf bezweifelt werden. Die Öffentlichkeit wird wohl von seinem Geburtstag ohnehin nichts mitbekommen: Anders als noch im vergangenen Jahr, ordnete die Regierung in London für 2022 keine Beflaggung an Regierungsgebäuden anlässlich seines Geburtstages an.

Andrew streitet die Vorwürfe nach wie vor vehement ab. Doch seine militärischen Rangabzeichen ist er bereits los. Auf die Anrede "Königliche Hoheit" muss er ebenfalls verzichten. Schon jetzt gilt eine Rückkehr in den engeren Kreis der Royals als so gut wie unmöglich. Es gibt auch bereits Forderungen, er solle seinen Titel als Herzog von York aufgeben. Befürchtet wird, der Zivilprozess, dem sich Andrew stellen will, könnte die Feierlichkeiten seiner Mutter zum 70. Thronjubiläum vollkommen überschatten: ein Alptraum für das Königshaus.