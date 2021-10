Melania Trump bekam von Secret Service bösen Spitznamen verpasst

Selbst nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus sind Donald und Melania Trump nicht vor bösen Schlagzeilen gefeit. Grund dafür ist unter anderem ein neues Enthüllungsbuch aus der Feder von Stephanie Grisham, der einstigen Pressesprecherin von Ex-Präsident Trump. In ihrem Buch gewährt die einstige Mitarbeiterin der Trumps zum teil unliebsame Einblicke in das Leben des ehemaligen US-Präsidenten der früheren First Lady im Weißen Haus, wie unter anderem CNN vorab berichtet.

Ex-Sicherheitsleute nannten Melania "Rapunzel"

Ein Detail das nun ans Licht kommt: Melania Trump bekam während der Amtszeit ihres Ehemannes einen nicht gerade schmeichelhaften Spitznamen von ihren Mitarbeitern verpasst. Laut Laut Grisham sollen die Agenten des Secrete Service, der für den Schutz der Präsidentenfamilie zuständig ist, das ehemalige Model hinter vorgehaltener Hand "Rapunzel" genannt haben - weil die rampenlichtscheue First Lady wie auch die Märchenfigur ihren Turm das Weiße Haus kaum verlassen habe.