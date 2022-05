Meghans "Opfer" prangern in neuem Enthüllungsbuch Harrys Ehefrau an

Offenbar zeichnet Bower in seinem Buch, welches eigenen Angaben zufolge bereits fertig ist und bald erscheinen soll, Meghan als gewissenlose Karrieristin, die auf ihrem Weg an die Spitze so manch Person vor den Kopf gestoßen haben soll, um Vorteile für sich zu erzielen.

"Es ist eine erstaunliche Geschichte einer Frau, die aus dem Nichts kam und jetzt eine Weltfigur ist und auf dem Weg, der für die Art von Menschen, die ich immer wähle, klassisch ist, ob Politiker oder Tycoon, auf all den anderen herumgetrampelt ist", sagt Bower über die Herzogin. Er behauptet, dass in seinem Buch auch vermeintliche "Opfer" Meghans zu Wort kommen sollen, welche ihm so manch unangenehmes Detail über die Herzogin von Sussex anvertraut haben sollen.

Die Arbeit an seinem Buch sei nicht einfach gewesen. Die Leute, die er interviewt habe, seien sehr zögerlich gewesen, über Meghan zu sprechen. "Und sie und ihre Anwälte [hatten] sehr gut daran getan, die Leute zum Schweigen zu bringen, aber ich habe genug herausgefunden", verlautbart der Enthüllungsbuch-Autor.