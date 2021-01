Royal-Biografin über fatalen Beziehungsfehler, den Harry macht

Amerika hat den Prinzen verändert

Das offensichtlichste Zeichen für eine Veränderung sei, wie der Prinz "seinen Akzent ändert, um sich an das "Leben an der Westküste anzupassen", schrieb Levin. Harrys neu angenommener amerikanischer Slang, der sich in Formulierungen wie "Twenny Twenny" (Anm. "2020") und "I Wanna" (zu Deutsch: "Ich will") äußert, würde darauf hindeuten, dass Harrys "Californication in vollem Gange ist", so Levin über den West Coast-Akzent, den der britische Royal beim Debüt des Podcasts "Duke and Duchess of Sussex" an den Tag legte.