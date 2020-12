Trotz Zerwürfnis: Mit dieser gemeinsamen Tradition berechen Sussexes und Cambridges nicht

Inmitten der anhaltenden Corona-Pandemie und des angeordneten Socia-Distancing, sollen die Geschenke zwischen der gesamten königlichen Familie hin- und hergeschickt worden sein, anstatt an Weihnachten persönlich übergeben zu werden.

Erstes Weihnachten für Meghan und Harry in Kalifornien

Meghan und Harry bereiten sich derzeit zusammen mit ihrem 19 Monate alten Sohn Archie darauf vor, ihr erstes Weihnachtfest in ihrem neuen Haus in Montecito in Kalifornien zu feiern. Die kleine Familie sei bereits ganz "aufgeregt, für Weihnachten zu dekorieren", so ein Insider gegenüber People.