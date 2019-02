Meghan: Rechtliche Schritte gegen Vater Thomas Markle?

Das Verhältnis zwischen Herzogin Meghan und ihrem Vater Thomas Markle ist offenbar unwiederbringlich zerrüttet. Medienberichten zufolge könnte die 37-Jährige nun sogar gerichtlich gegen ihren Vater vorgehen.

Vater veröffentlichte vertraulichen Brief

Nachdem Thomas Markle sich in den vergangenen Monaten immer wieder in Interviews zu seiner Tochter geäußert hatte, beging der 74-Jährige Anfang dieser Woche einen weiteren Vertrauensbruch, als er Passagen aus einem fünfseitigen Brief von der Herzogin der Sussex in der britischen Daily Mail veröffentlichen ließ.

"Daddy, mit schwerem Herzen schreibe ich dir das, weil ich nicht verstehe, warum du diesen Weg gewählt hast und es dich nicht interessiert, dass er Schmerzen verursacht", zitiert das Blatt aus dem vermeintlichen privaten Schreiben der ehemaligen Schauspielerin.

Im Vorfeld hatten bereits enge Freundinnen der Herzogin gegenüber dem Magazin People erzählt, dass Meghan ihren Vater in einem Brief angefleht habe, sie nicht mehr zu "schikanieren" und in Interviews nicht mehr über sie zu sprechen. Der ehemalige Lichtregisseur soll seine Tochter daraufhin um einen gemeinsamen Fototermin gebeten haben – was Meghan zutiefst verletzt habe.