Keiner traut sich an dieses Winter-Outfit heran - außer Meghan

Gemeinsam mit Prinz Harry besuchte die hochschwangere Herzogin die "The Wider Earth"-Charity-Performance in London. Die 37-Jährige hatte sich für ein weißes Wollkleid mit Rollkragen von Calvin Klein entschieden, dazu kombinierte sie einen Mantel von Amanda Wakeley, den sie bereits im vergangenen Jahr beim Commonwealth Service ausführte.

Meghan ist nicht die einzige royale Dame, die sich in den vergangenen Tagen an Weiß herantraute. Bei den BAFTA-Awards zeigte sich Sonntagabend Herzogin Kate in einer weißen Robe von Alexander MCQueen: