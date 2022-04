Kurz nach Trennung: Hat Madonna bereits wieder einen neuen Freund?

Medienberichten zufolge soll Madonna sich von ihrem Freund nach vier Jahren Beziehung getrennt haben. Auf Instagram postete die Musikerin nun einen Text, der für viele die angebliche Trennung bestätigt: "'Karma sagte: Wenn jemand in deinem Leben nicht der Richtige für dich ist... wird Gott ihn ständig benutzen, um dich zu verletzen, bis du stark genug wirst, ihn gehen zu lassen.'"

Doch allzu traurig dürfte die 63-Jährige über ihr Beziehungs-Aus wohl nicht sein. Laut DailyMail wurde die sechsfache Mutter nämlich bereits wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesichtet. Auf Fotos, die das britische Blatt veröffentlichte, sieht man den "Like A Prayer"-Star gemeinsam mit einem mysteriösen Mann. Ob Madonna und der bisher noch Unbekannte tatsächlich ein Paar sind, wurde bisher aber noch nicht bestätigt. Da die Sängerin ihr Leben sehr detailliert auf Social Media dokumentiert, wird man es dort aber wahrscheinlich bald erfahren, ob sich Madonna bereits wieder in einer neuen Beziehung befindet.