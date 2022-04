Böses Gerücht um Justin Timberlake und Jessica Biel

Seit 2007 sind Jessica Biel und Justin Timberlake - mit einer kurzen Beziehungspause - nun schon zusammen. 2012 traute sich das Hollywood-Traumpaar und hat mittlerweile zwei entzückende Kinder. Um die Langzeitbeziehung des Sängers und der Schauspielerin ranken sich aber seit einiger Zeit jedoch zunehmend böse Gerüchte. Das Paar würde insgeheim kurz vor einer 250-Millionen-Dollar-Scheidung stehen, unken US-Gazetten. Aber was ist dran an den Schlagzeilen?

Biel und Timberlake: Fremdgehgerüchte sollen Beziehung belasten

Ende letzten Jahres hatte ein Promi-Klatsch-Account auf Instagram einen anonymen Hinweis erhalten, Timberlake habe sich mit einer Frau in einer Bar in Atlanta getroffen. Es war nicht das erste Mal, dass ein solches Gerücht die Runde machte: Bereits 2019 wurde der Schauspieler während einer durchzechten Nacht in New Orleans dabei erwischt, wie er mit seiner weiblichen Co-Star Alisha Wainwright Händchen hielt. Ob an dem neuen, anonymen Hinweis tatsächlich etwas dran war, wurde nie geklärt. Seitdem häufen sich allerdings Gerüchte um eine angebliche Ehe-Krise bei Biel und Timberlake.

"Er bat um eine zweite Chance, und [Biel] gab sie ihm", zitierte kürzlich das Star-Magazin einen angeblichen Insider. "Aber diese neuen Gerüchte haben Jessica wieder nervös gemacht. Wie viel mehr Demütigung kann sie ertragen?"