Tom Cruise: 90.000-Dollar-Geschenk für Suri von Katie Holmes abgelehnt? 

Aus Tom Cruises Umfeld hieß es indes, der "Mission: Impossible"-Star hätte vorgehabt, Suri zu ihrem 16. Geburtstag mit einem besonderen Geschenk zu überraschen.

Es sei ihm ein Anliegen, etwas Spezielles für sie zu tun, da sie den größten Teil des letzten Jahrzehnts getrennt verbracht haben, behauptet ein vermeintlicher Insider. Anscheinend hatte der Schauspieler Pläne, Suri ein Tesla Model X zu kaufen – im Wert von mindestens 90.000 Dollar. Katie Holmes soll die Pläne ihres Ex-Mannes jedoch vereitelt haben. "Das Auto ist eine nette Geste, wenn nicht sogar ein Hauch extravagant. Aber der Gedanke, dass Suri in ihrem Alter in New York Auto fährt, ist für Katie ein Alptraum", behauptet eine anonyme Quelle.