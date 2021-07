Wie bleibt sie nur so fit? Katie Holmes zeigt, wie flexibel sie ist

Katie Holmes: Sport ja, aber in Maßen

So fit sie auch sein mag, Holmes übertreibt es nicht mit ihrem Sportporgramm. Neben regelmäßigen Bewegungseinheiten ist es Holmes wichtig, ihrem Körper auch mal Ruhe zu gönnen.

"Ich habe keine Angst davor, mitten am Tag oder zu irgendeiner anderen Zeit ein Nickerchen zu machen. Ich mache das immer so – wann immer ich am Set bin, schlafe ich immer gegen Mittag, weil es meine Akkus wieder auflädt", verriet sie einmal im Interview mit Liz Hernandez. Früher habe sie sich bezüglich ihrer Figur Druck gemacht, vor allem in Bezug auf die Häufigkeit ihrer Trainingseinheiten.

Heute hingegen mache sie nur so viel Sport, wie für sie gut ist. Sie geht zum Yoga, boxt und fährt Rad. Sport muss aber nicht täglich sein. "Manchmal muss ich einfach für 20 Minuten still sein und nachdenken und mich neu formieren", erklärte sie. Es seien vor allem die Tage, an denen sie auf ein Workout verzichte, an denen sie am meisten wachse und Neues an sich entdecke.