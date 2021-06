Kate Hudson zeigt ihr knallhartes Bauchmuskel-Workout

Die 42-jährige Golden-Globe-Gewinnerin Kate Hudson hat ihren Followern einen Einblick in ihre intensives Workout gegeben, mit dem sie ihre allem voran ihre Bauchmuskeln, aber auch den Rest ihres Körpers trainiert. Auf Instagram teilte sie ein Video bei einer Sporteinheit mit Promi-Fitnesstrainer Brian Nguyen und kam ganz schön ins Schwitzen.

Kate Hudson zeigt ihr Workout

"Sie fängt an, aufzuwachen!", schrieb die Tochter von Schauspielerin Goldie Hawn unter den Clip. In der Bildunterschrift merkte sie außerdem an, dass sie ihre Übungen auf ein anderes Level bringen musste, nachdem sie Mutter von drei Kindern geworden ist.

"Habe drei Babys getragen, die diese Hüften und Schultern belastet haben", schrieb sie. "Wir tragen unsere schönen Kinder den ganzen Tag (wörtlich UND im übertragenen Sinne) und vergessen, das auszugleichen."