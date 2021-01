Kate Hudson über Entfremdung von Vater Bill: "Ein 41 jahre altes Problem"

Bill Hudson war von 1976 bis 1982 mit Kates Mutter Goldie Hawn verheiratet. Mit seiner zweiten Frau Cindy William bekam er später die Kinder Emily und Zachary. Seine jüngste Tochter Lalaina stammt aus seiner Beziehung mit Caroline Graham. Auch zu ihren Halbgeschwistern hat Kate Hudson eigenen Angaben zufolge keinen Kontakt. "Weißt du, woran ich in letzter Zeit gedacht habe, Papa?, sagte sie im Podcast, den sie gemeinsam mit Bruder Oliver produziert. "Wir haben so viel über Geschwisterverhältnisse und gute und schlechte Beziehungen gesprochen - und trotzdem wir sitzen hier, als hätten wir die beste Familie. Wir haben die Tatsache ausgeblendet, dass wir andere Geschwister", so Hudson im Podcast.

Kurt Russel war Ersatz-Vater

Im Interview mit "Sunday Today" stellt sie klar, dass die Situation sie lange Zeit belastet hat. "Es ist ein 41 Jahre altes Problem", sagte sie, und wies darauf hin, trotz allem eine "großartige Familie" zu haben. "Ich habe eine tolle Mutter und einen Stiefvater (Anm.: Schauspieler Kurt Russel), der dazu beigetragen hat, dass wir eine verlässliche Vaterfigur in unserem Leben haben. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir unseren Vater nicht kannten", so Hudson, die anderen Menschen in ähnlichen Situationen Mut machen möchte. "Die Leute müssen manchmal hören, dass sie damit nicht allein sind."