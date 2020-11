Kate Hudson über Erziehungsmethoden: Bei dieser einen Sache ist sie besonders streng

Kate Hudson ist dreifache Mama. Wie sie nun gegenüber dem Magazin People verrät, bezeichne sie sich selbst als "strenge Mutter". Sie würde ihren drei Kindern, den beiden Söhnen Ryder (16) und Bingham (9) sowie Tochter Rani Rose (2), jedenfalls nicht alles durchgehen lassen, sondern Regeln aufstellen, an die sich ihr Nachwuchs halten müsse.

Kate Husdon spricht über Erziehung

"Ich bin eine strenge Mutter", sagt die 41-Jährige über sich. Ihr Erziehungsstil sei für ihre ganze Familie eine Überrschung gewesen, erzählt die Schauspielerin.

"Wo ich streng bin, ist, dass es bestimmte Regeln gibt, die ich aufstelle. Ich verhandle nicht mit meinen Kindern über bestimmte Dinge. Und mir ist dabei klar geworden, dass man, wenn man diesen Standard in seinem Haus setzt, nicht in langwierige Verhandlungen gerät. Wenn ich nein sage, ist es vorbei", so Hudson über ihre Erziehungsmethoden. Es sei ihr wichtig, ihren Kindern "vernünftige Grenzen" zu setzen.