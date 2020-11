Geheimnis gelüftet: So hält sich Goldie Hawn mit 75 fit

Schauspielerin Goldie Hawn und ihr langjähriger Partner Kurt Russell haben in einem virtuellen Meeting an der "Ellen DeGeneres Show" teilgenommen. Im Rahmen ihres gemeinsamen Online-Auftrittes teilte Hawn, die kürzlich ihren 75. Geburtstag gefeiert hat, einige ihrer Tipps und Tricks mit, die sie praktiziert, um über die Jahre hinweg fit zu bleiben. Zudem plauderte die Leinwandikone auch intime Details über ihre Beziehung mit Kurt Russell aus.

Goldie Hawn und Kurt Russell im Doppel-Interview

So verriet Goldie Hawn unter anderem, dass sie eigentlich mit jemand anderem zusammen war, als sie sich in Russell verliebte. Am Ende habe sie ihrem damaligen Loveinterest via Telefon mitgeteilt, dass Schluss sei, als sie sich in Russell verliebte. Doch auch der datete damals eigentlich noch jemand anderen. Doch als als es zwischen den beiden Hollywood-Stars funkte, war es einfach um sie geschehen.