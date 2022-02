Geschmacksverwirrung? Jessica Biel und Justin Timberlake im sonderbaren Partnerlook

Fans zeigen sich √ľberrascht - denn so haben sie die Schauspielerin und den Musiker noch nie gesehen. Timberlake und Biel pr√§sentieren sich auf dem Bild einander strahlend umarmend in ein eher ungew√∂hnlicher Strandmontur. Timberlake tr√§gt eine Badehose in Pastellfarben, ein lachsfarbenes Flamingo-Hemd, unter dem ein schwarzes T-Shirt hervorlugt, eine grelle Kappe und eine Sonnenbrille mit pinken Gl√§sern. Biel ist ebenfalls im Retro-Look unterwegs: √úber einen neonpinken Badeanzug tr√§gt sie ein Crop-Top und Shorts im Netzstrumpfhosen-Look. Dazu ein Bandana und eine Schirmkappe. Plastik-Ohrringe im Regenbogen-Stil runden das unkonventionelle Outfit ab.

Fans √§u√üern die Vermutung, dass das Ehepaar Timberlakes Geburtstag mit einer 80er-Jahre-Themenparty am Strand gefeiert hat. "Froh zu sehen, dass Belle und TJ den gleichen Geschmack haben", scherzt eine Userin. "Wer sieht besser aus im 80er-Jahre-Look, lol?", fragt eine Nutzerin. Andere meinen, der Anblick des Paares w√ľrde eine Inspiration f√ľr ihr n√§chstes Hollywood-Kost√ľm sein.