Jessica Biel: Offene Worte über Probleme mit zweitem Kind

Popsänger Justin Timberlake ("Cry Me a River") und seine Frau Jessica Biel sind im vergangenen Jahr zum zweiten Mal Eltern geworden. Rund sechs Jahre nach der Geburt ihres erstgeborenen Sohnes Silas kam Phineas zur Welt. Die Geburt ihres zweiten Kindes stellte Biel jedoch vor einer Herausforderung, wie sie jetzt in einem Interview erzählte.

Jessica Biel hatte mit Baby Nr. 2 alle Hände voll zu tun

Die Ehefrau von Justin Timberlake verriet in der Sendung "Today with Hoda and Jenna", dass sie bei ihrem zweiten Kind "noch einmal eine komplette Ausbildung brauchte." Von den Erfahrungen, die sie mit Silas gemacht hat, als dieser noch ein Baby war, konnte sie demnach nicht profitieren.

"Ich weiß noch, wie ich dachte: 'Wann isst er richtiges Essen? Welche Art von Sahne? Welche Badewanne?' Ich fühlte mich, als hätte ich es vergessen - es war wie eine Amnesie", gestand die 39-jährige Schauspielerin. "Ich fing wieder von vorne an, und das hatte ich nicht erwartet. Ich dachte nur: 'Nun, ich bin jetzt ein Experte. Ich habe das schon einmal gemacht, ich kann es wieder tun.'" Aber da habe sie sich getäuscht: "Nein, ich brauchte noch einmal eine komplette Ausbildung."