Schwere Vorwürfe: Patrick Dempsey soll "Grey's Anatomy"-Set "terrorisiert" haben

Doch nicht Mr. Nice Guy? Gegen "McDreamy" Dr. Derek Shepherd-Darsteller werden schwere Vorwürfe erhoben. Der Schauspieler soll einem Bericht zufolge am Set von "Grey's Anatomy" mehr als nur schlechte Stimmung erhoben haben. Angeblich soll der 55-Jährige seine Kollegen am Set dermaßen "terrorisiert" haben, dass einige seiner ehemaligen Co-Stars sogar eine Posttraumatische Belastungsstörung davongetragen haben sollen.

In einem nicht autorisiertem Bericht mit dem Titel "How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy", der vom Hollywood Reporter veröffentlicht wurde, soll der ausführende Produzent James D. Parriott behaupten, dass besagte Probleme mit Dempsey dazu geführt haben, dass sein Charakter 2015 schließlich sogar aus der Serie rausgeschrieben wurde und am Ende der 11. Staffel den Serien-Tod starb. "Es gab personelle Probleme", wird Parriot zitiert. "Es war in keiner Weise sexuell. Er hat das Set irgendwie terrorisiert. Einige Darsteller hatten alle möglichen Posttraumatischen Belastungsstörungen."