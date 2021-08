Ellen Pompeo will Schauspielkarriere an den Nagel hängen

Fans von Ellen Pompeo könnten sich vielleicht schon bald damit abfinden müssen, die 51-Jährige in Zukunft nicht mehr in Schauspielrollen zu sehen bekommen. Wie Pompeo verrät, könnte sie sich vorstellen, nach einem Serien-Aus von "Grey's Anatomy", ihre Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Im Ladies First with Laura Brown-Podcast sagte die Meredith Gray-Darstellerin: "Ich freue mich nicht sehr darauf, meine Schauspielkarriere fortzusetzen."

Ellen Pompeo: Ist nach "Grey's Anatomy" Schluss?

Ihre Rolle in "Grey's Anatomy" könnte sogar die letzte sein. Auch wenn sie Hollywood nicht ganz den Rücken kehren wolle wolle. "Ich sage nicht, dass ich nie wieder schauspielern werde", so Pompeo. Die Schauspielerei würde sie einfach nicht mehr reizen. "Obwohl ich nicht eine Million verschiedene Rollen gespielt habe, habe ich das Gefühl, ich bin damit durch", gestand sie.

"In Wohnwagen rumsitzen, umherreisen, das in Atlanta filmen, jenes In Vancouver" - das scheint sie anzustrengen. "Ich verspüre keinen Wunsch, um 11 Uhr nachts in einem Wohnwagen zu sitzen und darauf zu warten, Szenen zu drehen." Am Set würde ihr mitgeteilt werden, wann sie zu Mittag essen kann. Für das alles scheint sich die Schauspielerin mittlerweile zu alt zu fühlen. "Das ist für die Junggebliebenen. Das ist für die Jugend", sagt sie über ihren Lebenswandel als Seriendarstellerin.