Knallige Typveränderung: Jessica Biel nicht wiederzuerkennen

Jessica Biel teilt Geburtstags-Schnappschüsse

Biel selbst gab auf ihrem Instagram-Account Einblicke in ihre Geburtstagsfeier. Auf einem Bild ist sie zusammen mit ihrem beiden Söhnen Silas und Phineas zu sehen, die offenbar für die Party-Deko zuständig waren. Auf einem von der Schauspielerin geteilten Foto ist ein selbstgemachtes Plakat zu sehen, auf dem steht: "Happy Birthday, Mommy Mom" - das die beiden Buben mit ihren Namen unterzeichnet haben.

Ein schöneres Geschenk hätte man Jessica Biel offenbar nicht machen können. "Ich denke an vergangene Geburtstage und erinnere mich an all die wunderbaren, die Justin und ich alleine verbracht haben. Jetzt feiere ich 40 mit Kuchen und Luftballons mit meinen anderen beiden Lieblingstypen auf dem Planeten. Ich liebe dich, Familie. Danke für all die Geburtstagsliebe. 40 fühlt sich frisch an, ihr alle", schrieb sie unter das Posting, in dem sie eine Reihe an Geburtstags-Fotos teilte.