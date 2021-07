Krisengerüchte reißen nicht ab: Wieso besucht Albert Charlène nicht in Südafrika?

Nach anhaltenden Gerüchten um eine mögliche Trennung beim Fürstenpaar von Monaco, sah sich Charlène gezwungen zu erklären, wieso sie nach monatelangem Aufenthalt in Südafrika immer noch nicht nach Monaco zurückgekehrt ist. Die ehemalige Profischwimmerin war im März in ihre Heimat gereist. Seitdem glänzt sie am Fürstenhof mit Abwesenheit.

Charlène über ihre gesundheitliche Situation

In einem Interview mit dem südafrikanischen Sender News24 hat Charlène vergangene Woche erstmals näher ausgeführt, was ihr die Heimreise derart erschwert. Demnach habe sie eine Infektion bekommen, nachdem sie sich vor ihrer Reise einem Sinuslift und einer Knochentransplantation unterzogen hatte. Von der Infektion habe sie erfahren, nachdem sie einen Spezialisten aufgesucht hatte, weil ihre Ohren bereits "schrecklich entzündet" waren. Ein Sinuslift ist ein zahnärztliche Behandlung, die in manchen Fällen vor dem Einsetzen eines Zahnimplantats durchgeführt werden muss. Der Grund, warum sie nicht nach Monaco zurückkehren kann, bestehe darin, dass der Druckausgleich im Ohr im Flieger nicht funktionieren würde.