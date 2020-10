Konsequenzen für Albert? Monaco-Fürst feiert Oktoberfest ohne Maske

Ein Video, das Fürst Albert II. auf einem Oktoberfest zeigt, bringt den 62-Jährigen ins Visier der monegassischen Presse. Am Freitag, dem 23. Oktober, habe Albert im "Café Paris" in Monte Carlo mit anderen Gästen das Volksfest gefeiert, so Hello Monaco. Ein Videoclip, welcher in den sozialen Medien geleakt wurde, zeigt den Fürsten beim ausgelassenen Feiern. Zusammen mit zig anderen Gästen sitzt er dicht gedrängt an einem langen Tisch, wedelt mit einem Taschentuch und singt lauthals zur Livemusik mit. Masken tragen aber offenbar nur die Kellner, wie in dem Video zu sehen ist. Fürst Albert und die anderen Feiernden haben auf einen Mund-Nasenschutz verzichtet.

Wird es Konesquenzen geben für Fürst Albert?

Die Frage, ob der Fürst damit gegen die Corona-Richtlinien verstoßen habe, wird von Soir Mag jedoch verneint. Die Auflagen soll der Monegasse strenggenommen nicht missachtet haben. Die neuen Coronamaßnahmen seien erst ab Samstag in Kraft getreten. Seitdem dürfen Restaurants und Bars in Monte Carlo nur noch bis 23:30 Uhr geöffnet haben - mit lediglich sechs Personen je Tisch.