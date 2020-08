Kaum wiederzuerkennen: Fürstin Charlène wagt neue Frisur

Aufmerksamkeit erregte aber nicht nur Charlènes neue Frisur. Auch das Outfit, da die Fürstin für die Eröffnung der Tour de France wählte, stach ins Auge. Während Albert klassisch im Blazer für die Fotografen posierte, gab sich Charlène lässig - in einer quietschgelben Lederjacke und mit einem coolem Design auf ihrer Gesichtsmaske, auf der zu lesen stand: "Why so serious?" (auf Deutsch: "Wieso so ernst?").