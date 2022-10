Koks und Blasphemie: Megan Fox und Machine Gun Kelly regen zu Halloween auf

Halloween erfreut sich in Hollywood gro√üer Beliebtheit und so manchem Star bereitet es sichtlich Freude, Jahr f√ľr Jahr mit neuen Kost√ľmen zu √ľberraschen. Auch Megan Fox und Machine Gun Kelly lassen es anl√§sslich des Gruselfestes krachen. Mit ihren provokanten Kost√ľmen und nicht minder lasziven Posen erregen die beiden aber nicht nur Aufmerksamkeit, sondern ernten auch Kritik.

Megan Fox und MGK provozieren zu Halloween

Am Freitag präsentierten sich die Schauspielerin und ihr Verlobter bei der mit Stars besetzten Casamigos-Halloween-Party in Beverly Hills, verkleidet als das 90er-Skandal-Paar Pamela Anderson und Tommy Lee. Die dreifache Mutter und der Musiker schienen fest entschlossen, ihre Fans zu schockieren, als sie an dem Abend eine Drogenszene nachstellten.

Machine Gun Kelly teilte auf Instagram Fotos von der Veranstaltung, zusammen mit einem Video, in dem er eine wei√üe Substanz, die Kokain √§hnelt, von Fox' Dekollet√© schnupft, die R√ľckst√§nde ableckt und sie dann k√ľsst.