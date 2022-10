Halloween-Kostüm: Kim Kardashian macht Heidi Klum Konkurrenz

Kim Kardashian im "X-Men"-Kostüm

In den sozialen Medien zeigte sich der Reality-Star am Wochenende verkleidet als Mutantin. In einem hautengen blauen Bodysuit und mit gekonnt bemaltem Gesicht beschwört sie die Comicfigur heraus, die in früheren "X-Men"-Filmen von Hollywoodstars wie Rebecca Romijn und Jennifer Lawrence verkörpert wurde.