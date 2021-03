König Felipe von Spanien: Ehemalige Model-Freundin packt aus

Nicht nur Herzogin Meghan hatte ihre Probleme damit, sich als Bürgerliche in der Welt der Royals zurechtzfinden und mit der Berichterstattung über ihre Person klarzukommen. Auch König Felipes Ex-Freundin, Eva Sannum, wurde von er Presse attackiert. Vor 20 Jahren waren das ehemalige Unterwäschemodel und der heutige König von Spanien ein Paar. Damals sah sich Sannum mit einer Reihe böser Gerüchte konfrontiert, die sie nie kommentierte - bis jetzt. Nun hat die 45-Jährige erstmals über die Geschehnisse von damals gesprochen.

Felipes Ex-Freundin räumt mit falschen Gerüchten auf

Vier Jahre lang waren die Norwegerin und der Spanier zusammen. Das einstige Dessous-Model durfte den damaligen Thronfolger sogar zur Hochzeit von Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon begleiten und wurde von der Presse schon als künftige Königin gehandelt. 2001 trennte sich das Paar jedoch.

Im Bezug auf ihre Beziehung mit Felipe hüllte sich Sannum jahrelang in Schweigen. "Es mag etwas arrogant erscheinen, aber ich möchte nicht, dass jemand denkt, ich würde mit der Presse und dem Prinzen über meine Vergangenheit 'sprechen' oder ein Interview geben, weil ich das Rampenlicht vermisse", stellt sie gegenüber Aftenposten klar.

Stattdessen habe sie gelernt, mit Unwahrheiten, die über sie kursierten, zu leben. "Wenn man sich dafür entscheidet, niemals etwas zu kommentieren, wie ich es getan habe, werden in der Presse oft einige Tatsachen aufgestellt, die nicht der Realität entsprechen. Dass eine Aussage häufig wiederholt wird, bedeutet nicht, dass sie wahr ist", sagt Sannum.

Mit einigen Gerüchten räumte sie nun aber doch auf. So wurde unter anderem lange Zeit behauptet, der norwegische Kronprinz Haakon hätte ihr Felipe vorgestellt. Doch das stimme nicht. "Felipe und ich haben uns ganz zufällig getroffen, als ich in Madrid lebte. Das ist auch 1996 passiert", so die Ex-Freundin des spanischen Königs.