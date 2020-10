Khloé Kardashian über Covid-19-Erkrankung: "Einige Tage waren schlimm"

Reality-TV-Star Khloé Kardashian (36) hat jetzt in einem Video über eine frühere Covid-19-Erkrankung gesprochen. "Einige Tage lang war es wirklich schlimm", erzählt Kardashian mit rauer Stimme in dem am Mittwoch veröffentlichten Teaser für die neue Folge der Sendung "Keeping Up With The Kardashians". Sie habe starke Kopfschmerzen, Schüttelfrost und Husten gehabt und sich übergeben müssen.