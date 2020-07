Krisensitzung: Kardashian vergießt bittere Tränen bei Treffen mit West

"Kim verlässt die Beziehung wegen der aktuellen Situation nicht, aber vor der Situation, in den vergangenen drei Monaten oder so, haben sie über eine Scheidung gesprochen", behauptet unter anderem ein Insider gegenüber US-Weekly. Inzwischen befindet sich das Paar aber offenbar wieder auf Vesöhnungskurs: "Kim will, dass die Ehe funktioniert und das will auch Kanye. Beide lieben einander noch immer und sie wollen beide immer noch, dass die Ehe funktioniert. Aber in den vergangenen Monate hat es nicht danach ausgesehen."

Nach Wests Zusammenbruch hatte sich Kardashian zu Wort gemeldet und sich erstmals zu den psychischen Problemen ihres Ehemannes geäußert. "Ich habe niemals öffentlich darüber gesprochen, wie uns das zu Hause beeinflusst, weil ich meine Kinder beschützen will und Kanyes Privatsphäre in Bezug auf seine Gesundheit", schrieb der Reality-Star. Die 39-Jährige bat auf Instagram um Mitgefühl für West und erklärte, dass Wests "Worte manchmal nicht mit seinen Intentionen kongruent sind."