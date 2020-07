Kanye West entschuldigt sich bei Ehefrau Kim für Temperamentsausbruch

Affären-Vorwürfe und Scheidungspläne

In einer Reihe an Tweets, die West inzwischen gelöscht hat, hatte er in den vergangenen Tagen unter anderem behauptet, dass Kardashian ihn zwangspsychiatrisieren wollte. Er selbst versuche sich von ihr scheiden zu lassen, seit sich seine Frau im Jahr 2018 mit dem US-Rapper Meek Mills in einem Restaurant in Los Angeles getroffen hatte, um Reformen im Strafvollzug zu besprechen, für die sich Kardashian seit einiger Zeit stark macht.

"Meek ist mein Mann und war respektvoll", hatte West auf Twitter über das Treffen geschrieben. "Das ist mein Hund….Kim, die die Grenze überschritten hat."

Die Worte des Rappers wurden als Affären-Vorwürfe aufgefasst. Kardashians Mutter, Kris Jenner, hatte West in Anlehnung an den nordkoreanischen Machthaber außerdem als Kim Jong Un als "Kris Jong Un" bezeichnet.

Ehekrise?

US-Medien spekulieren seitdem, dass die Ehe des Paares in einer Krise stecke. Kardashian und ihre Familie würden West zwar unterstützen, dennoch könnte die Ehe des Paares seinen jüngster Zusammenbruch eventuell nicht überleben, behauptete unter anderem ein Insider gegenüber Page Six. Das Promimagazin Us-Weekly schrieb sogar, dass Kardashian nach Wests wüsten Tweets einen Scheidungsanwalt kontaktiert habe.