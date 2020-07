"Ich wollte die Scheidung": Kardashian und West vor den Trümmern ihrer Ehe?

Kanye West will also Präsident werden. Das allein ist aber noch kein Scheidungsgrund. Internationale Medien fragen sich dennoch, ob die Ehe des Rappers mit Reality-Star Kim Kardashian an dem Wahlkampf des 43-Jährigen zerbrechen könnte.

West bricht bei Wahlkampfauftakt in Tränen aus

Am Sonntag hatte Kanye West im Bundesstaat South Carolina seinen Wahlkampfauftakt abgehalten. Und der fiel chaotisch aus. Während seiner Rede erzählte der Rapper viel Privates und brach in Tränen aus, als er dem Publikum mitteilte, dass sein Vater ihn habe abtreiben lassen wollen. Er erzählte auch, dass er selbst bei seiner Frau Kim Kardashian auf eine Abtreibung gepocht habe, als diese mit ihrer ältesten Tochter North schwanger war. "Ich habe fast meine Tochter getötet! Ich habe fast meine Tochter getötet!", erzählte der Rapper unter Tränen.