Kanye West: Kim Kardashian wollte mich zwangspsychiatrisieren

Kanye Wests seltsamer Wahlkampfauftritt ist möglicherweise seiner psychischen Gesundheit geschuldet. Der nach eigener Beschreibung bipolare Rapper hat in der Nacht mehrere Tweets abgesendet, in denen er seine Familie attackiert. Die Sätze, die kurz darauf offline verschwanden, sind nicht besonders zusammenhängend, aber einer ließ die Beobachter aufhorchen: Seine Frau Kim Kardashian habe versucht, ihn gegen seinen Willen in ärztliche Betreuung zu stecken.