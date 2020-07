Nach Wests Affären-Vorwürfen: Meek Mill trennt sich von Freundin

"Wir, Milano und ich, haben beschlossen Freunde zu bleiben und unser Kind als getrennte Eltern großzuziehen”, erklärte der 33-Jährige. Die beiden würde nach wie vor eine "wahnsinnige Liebe" verbunden. Dennoch habe man sich auf eine Trennung geeinigt, so Mill.

Es habe keinen Streit zwischen ihnen gegeben, versicherte Mill außerdem, man wolle einfach nur getrennt weitermachen.

Affären-Vorwürfe und Scheidungspläne

Zu dem überraschende Beziehungs-Aus' des Rappers und der Modemacherin kam es nur wenige Tage nachdem Kanye West in einem inzwischen gelöschten Tweet behauptet hatte, dass er sich von Kardashian scheiden lassen wollte, seit sich diese im Jahr 2018 mit Mills in einem Restaurant in Los Angeles getroffen hatte, um Reformen im Strafvollzug zu besprechen.

TMZ veröffentlichte außerdem ein Foto, welches das Meeting zwischen Meek und dem Reality-Star belegt. Das Foto wirkt keinesfalls verfänglich. Es zeigt Kardashian, Meek und die Unternehmerin Clara Wu Tsai bei einem gemeinsamen Lunch auf der Terasse des Waldorf Astoria-Restaurants in Los Angeles.

"Meek ist mein Mann und war respektvoll", hatte West auf Twitter über das Treffen geschrieben. "Das ist mein Hund….Kim, die die Grenze überschritten hat."

Die Worte des Rappers wurden von Fans und der amerikanischen Presse als Affären-Vorwürfe aufgefasst.