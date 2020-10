Kardashian sprach mit Freundinnen vor ihrem Raubüberfall, was sie im Falle des Falles tun sollte

Kritiker sagen, Kim Kardashian sei dafür berühmt, ein Star zu sein. Tatsächlich wurde der Reality-TV-Star in eine Los-Angeles-Glamour-Welt hineingeboren, in der Umgang mit Prominenten Alltag ist. Kardashian aber verstand es besser als alle Anderen, Soziale Medien für sich nicht nur zu nutzen, sondern zu dominieren und mit ihrem Aussehen und Stil eine ganze Generation zu prägen. Der Preis ist ein gläsernes Leben. Am 21. Oktober wurde Kardashian 40 Jahre alt. Im Interview mit dem US-Talkmaster David Letterman sprach sie nun aber über eines der dunkelsten Kapitel ihres Lebens: Kardashian war im Oktober 2016 in einer Luxusresidenz im schicken 8. Pariser Stadtbezirk überfallen worden, als bei ihr im Hotel eingebrochen wurde. Die mutmaßlichen Täter hatten die Ehefrau von Rapper Kanye West mit einer Waffe bedroht, gefesselt und Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro erbeutet.

Sie und ihre Freunde hätten nur wenige Stunden zuvor darüber gesprochen, wie sie sich im Falle eines Überfalls verhalten würden, so Kardashian jetzt in Lettermans Netflix-Gesprächsreihe "My Next Guest Needs No Introduction". "Ich und meine Freundinnen haben an diesem Tag gemeinsam zu Mittag gegessen und und uns gefragt: 'Wenn ihr ausgeraubt werdet, was würdet ihr tun? Gebt ihr ihnen, was sie wollen?'"