Nach Krise: Wie Kardashian und West nun versuchen, ihre Ehe zu retten

Am Sonntag (Ortszeit) sind der Rapper und der Reality-Star in Begleitung ihrer Kinder dann aus der Dominikanischen Republik zurück gekommen und mit ihrem Privatjet in Miami gelandet. Doch der Familienurlaub ist angeblich noch nicht zu Ende. Als nächstes soll gemeinsames "Glamping" in Colorado anstehen, wie TMZ berichtet.

Ein Insider berichtet indes, dass die beiden alles daran setzen wollen, ihre Ehe den Kindern zuliebe zu retten.