Justin Bieber will Ehe von Kanye West und Kim Kardashian retten

Der Musiker verwies dabei auf seinen Auftritt in South Carolina am Vortag, bei dem er vor einer Menschenmenge über politische Themen geredet hatte. Bei der Veranstaltung, die als Wahlkampfauftritt bezeichnet worden war, brach West in Tränen aus, als er erzählte, sein Vater habe seine Mutter dazu bringen wollen, ihn abzutreiben. In einer Botschaft war auch die Rede davon, dass West sich von Kardashian scheiden lassen wolle. Er deutete auch an, seinerseits zunächst gegen die Geburt des ersten gemeinsamen Kindes mit Kardashian, Tochter North, gewesen zu sein. Das Magazin People zitierte daraufhin eine anonyme Quelle aus dem Umfeld des Paares, wonach Reality-TV-Star Kardashian schockiert sei, dass ihr Mann diese private Geschichte erzählt habe.

Justin Bieber hat Ehetipps

Kardashian und West sollen sich gar seit geraumer Zeit an getrennten Orten aufhalten: Er in Wyoming, sie mit den vier gemeinsamen Kindern in Los Angeles. Wie nun bekannt wurde, bekam West Besuch von seinem Freund Justin Bieber, der ihm offenbar Beistand leisten wollte, um sicherzustellen, dass es West "auch gut gehe", wie People berichtet. "Justin will unterstützen", erzählt ein Insider demnach. "Justin weiß, dass Kanye (Anmerkung: in Wyoming) neue Musik gemacht hat und er weiß, wie viel Druck es bedeutet, etwas zu produzieren." West habe in dieser Zeit gar Anrufe und Nachrichten von Kim ignoriert, bis Bieber intevenierte. "Er hat Kanye gesagt, dass er mit Kim reden muss", so die anonyme Quelle weiter.