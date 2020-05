"Lächerliche Regeln": Bodyguard packt über Rapper Kanye West aus

Steve Stanulis hat schon als Leibwächter für Hollywood-Größen wie Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Robert Downey Jr . oder Sängerin Alanis Morisette gearbeitet.

Aber einer seiner Kunden bleibt ihm wohl ewig in Erinnerung - und das nicht unbedingt positiv. Nämlich Rapper Kanye West . Der ehemalige NYPD-Offizier Stanulis bezeichnete ihn im " Hollywood Raw Podcast" als extrem launisch, "schimpfend und tobend" und erzählte, dass er wirklich lächerliche Regeln hat.

"Er wollte, dass du 10 Schritte hinter ihm bleibst. Wenn also jemand auftaucht und etwas unternimmt, wäre es schon passiert, wenn ich vorlaufe und versuche, es zu verhindern", so der Ex-Bodyguard. Stanulis behauptet auch, dass West und seine Ehefrau Kim Kardashian extra die Fotografen informieren würden, damit die genau wissen, wohin das prominente Paar geht und so "Paparazzi-Bilder" machen können.