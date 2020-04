Ein Milliardär hat's schwer: Kanye West fühlt sich von "Forbes" unterbewertet

"Es ist ein Riesenchaos mit all den Kids zuhause. Kanye will für eine Arbeitspause in sein Büro fahren. Er hat Kim außerdem letzte Woche eine Pause gegönnt, als er die Kinder nach Wyoming mitgenommen hat. Sie wechseln sich mit den Kindern ab", verriet ein Insider dem Magazin "People".

Kim selbst ließ ihre Fans via Social Media wissen, dass sie in der Quarantäne vor lauter Stress ihre Körperpflege oft vernachlässige. Es gäbe viele Tage, wo sie es nicht einmal unter die Dusche schafft oder ihre Haare bürstet.