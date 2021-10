Keine Chance auf Versöhnung? William schlägt Harrys Herzenswunsch aus

Während vor allem US-amerikanische Medien zuletzt unter Berufung auf vermeintliche Insider behaupteten, dass die Cambridges und die Sussexes nach der Geburt von Meghans und Harrys Tochter Lilibet Diana hinter den Kulissen wieder näher zusammenrücken würden, machen nun erneut böse Gerüchte um den Zwist zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William die Runde.

Findet Lilibets Taufe wegen William nicht auf Schloss Windsor statt?

Angeblich soll es in Bezug auf Lilibets Taufe zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Brüdern gekommen sein. Ursprünglich sollen Prinz Harry und seine Frau Meghan - trotz des Bruches mit der Königsfamilie - vorgehabt haben, die Taufe ihrer Tochter traditionsgemäß in Großbritannien stattfinden zu lassen, so Medienberichte. Vor allem da die Royal Family Lilibet bisher lediglich per Video-Call zu sehen bekommen hat, hätte dies ein guter Anlass sein können, die Sussex-Tochter persönlich willkommen zu heißen. Meghan und Harry sei es vor allem ein großes Anliegen gewesen, dass die Queen dem Ereignis beiwohne, hatten britische Boulevardmedien zuvor berichtet. Doch wie Neil Sean, Royal-Experte der NBC, gegenüber dem britischen Express behauptet, soll sich vor allem ein ranghoher Royal gegen eine Taufe Lilibets in der St. George's Kapelle in Windsor gestellt haben: Prinz William.