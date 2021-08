William und Kate: Einblicke in geheime Telefonate mit Meghan und Harry

Sollten es Prinz William und seine Frau Kate doch noch schaffen, ihre Differenzen mit dem Herzogspaar von Sussex aus dem Weg zu räumen? Glaubt man einem Royal-Experten, scheinen die Chancen auf eine Versöhnung gar nicht so schlecht zu stehen. Über die beiden Paare heißt es, sie würden sich einander wieder annähern und mittlerweile sogar regelmäßige Zoom-Telefonate führen.

Cambridges: "Informelle" Zoom-Gespräche mit Meghan und Harry

Trotz der räumlichen Distanz soll der Kontakt zwischen den Cambridges und Meghan und Harry inzwischen wieder enger geworden sein. Laut dem Adelsexperten Steward Pearce sollen auch Herzogin Meghan und Herzogin Catherine mittlerweile wieder miteinander reden.

"Ich weiß, dass die Vier miteinander sprechen und sie sprechen über Zoom und über FaceTime", behauptet der Autor des Buches "Diana: The Voice of Change" gegenüber Us Weekly. "Sie stehen sich sehr nahe."

Meghan und Harry seien zwar "sehr anders" als William und Catherine. "Ihr Blick auf die Welt ist hochgradig unterschiedlich", stellt er klar. Die Cambridges und die Sussexes würden die gegenseitigen Meinungen aber respektieren, was Pearce als "bemerkenswert" bezeichnet.