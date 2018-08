Kate & Meghan: Was sie jetzt zusammenschweißt

Mittlerweile sehen sich übrigens auch Verhaltensforscher bemüßigt, das Verhältnis von Kate und Meghan zu analysieren.

"Die beiden wirken wie ein Spiegelbild der jeweils anderen und der glückliche und heitere Ausdruck in ihren Gesichtern deutet auf eine wachsende Freundschaft zwischen den beiden hin", so Körperspracheexpertin Judi James gegenüber der Daily Mail nach dem gemeinsamen Auftritt der Herzoginnen in Wimbledon. Auch James zufolge seien Kate und Meghan auf dem besten Weg nicht nur Schwägerinnen zu sein, sondern auch Freundinnen zu werden.

Von ihrer eigenen Familie hingegen kann sich Meghan wohl keinen Rückhalt erhoffen. Lediglich zu seiner Mutter Doria Ragland hat der einstige "Suits"-Star ein gutes Verhältnis. Ihr Vater sowie ihre beiden Halbgeschwister haben in der Vergangenheit immer wieder mit indiskreten und diffamierenden Aussagen über Meghan für Schlagzeilen gesorgt.

Thomas Markle hatte zuletzt in einem Interview böse Vorwürfe gegen Meghan erhoben und unter anderem behauptet: "Ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten. Was mich zur Weißglut treibt, ist Meghans Gefühl der Überlegenheit. Sie wäre nichts ohne mich. Ich habe sie zur Herzogin gemacht. Alles, was sie ist, hat sie mir und meiner harten Arbeit, ein guter Vater zu sein, zu verdanken."