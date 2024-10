West und Censori: Inszenierte Trennung, um von Missbrauchsvorwürfen abzulenken?

Das Paar inszeniert sich in der Öffentlichkeit regelmäßig in kontroversen Outfits. Nicht selten wurde der Vorwurf laut, Kanye West würde Censori als sein persönliches Modepüppchen inszenieren und zum Sex-Objekt degradieren. Die junge Architektin war vor ihrer Beziehung mit dem Rapper eine Unbekannte. Mittlerweile weiß sie, mit immer provokanteren Looks für Schlagzeilen zu sorgen.