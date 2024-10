Sexskandal um Kanye West: Klage enthüllt grausame Details über Censori und ihre Mutter

Jetzt folgt der nächste Explosiv-Bericht: Page Six vorliegenden Dokumenten zufolge soll die ehemalige Assistentin des Yeezy-Gründers, Lauren Pisciotta , in einer Klage Anschuldigungen erheben. Sie wirft dem Rapper unter anderem vor, sie unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben.

West wollte angeblich mit Censoris Mutter schlafen

In der Klage zitiert Pisciotta laut Page Six eine angebliche Textnachricht vom 28. September 2022 zwischen West und Censori, in der der Rapper seiner Partnerin mitgeteilt haben soll: "Ich will deine Mutter ficken." Der Musiker soll ihr einen Screenshot der Nachricht geschickt haben.

Die Australierin Censori, die zu diesem Zeitpunkt ein Arbeitsvisum hatte, soll West angeblich auf "eine von West geforderte Weise" geantwortet haben, damit sie ihren Job behalten konnte.

Pisciotta bezeichnet Wests Ehefrau laut den dem Promiportal vorliegenden Dokumenten außerdem als "Bereitschafts-Sexparty-Teilnehmerin/Angestellte" des Rappers.

Vertreter des Musikers haben auf die Vorwürfe bisher nicht öffentlich reagiert.